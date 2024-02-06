ارتكبوا 23 واقعة.. ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات والماشية في دمياط والغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديريتي أمن (دمياط – الغربية) من ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة السيارات والماشية في دمياط والغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين من بينهم عميلان" سيئ النية" لـ 4 منهم معلومات جنائية)، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، بحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات – سلاح أبيض "سكين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات " 14 رأس ماشية".

وفي مديرية أمن الغربية؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين – من بينهم عميل "سيئ النية" لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة محتويات السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بارشدهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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