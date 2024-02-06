قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسبّ موظفة المركزي للمحاسبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سبّ وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 6 مارس المقبل للحكم.

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

يذكر أن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المعزول - مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر ضده حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وتصالح مرتضى منصور مع لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات أمام النيابة في القضية الصادر فيها حكم بحبسه. يأتي التصالح قبل نظر محكمة النقض جلسة طعن "منصور" على حبسه 6 أشهر "واجبة النفاذ" وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف موظفة المركزي للمحاسبات.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.

اقرأ أيضًا|

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟

رسالة أخيرة كتبت نجاة الابنة.. القاتل الصامت أنهى حياة شقيقتين بالسلام

"يا تيجي يا نفضحك".. تفاصيل تهديد فتاة بفيديوهات فاضحة في مصر الجديدة