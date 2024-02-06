شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج: جهود مصر لا تتوقف لتحرير الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة لجميع المسلمين على مستوى العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تؤكد على التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وقال في نص بيانه: في هذه المناسبة نسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبات ومصر والأمة العربية والإسلامية تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف أنه بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، فإنه يؤكد حزب حماة الوطن، على الجهود المصرية من أجل استعادة المسجد الأقصى المحتل، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنها كانت وستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ولا يخفى على أحد التحركات على كافة المستويات من أجل الحفاظ على المقدسات في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وتابع: كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونسأل الله أن يمن علينا بتحريره أولى القبلتين وثالث الحرمين.