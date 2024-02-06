شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بأوروبا: العاملون بالخارج حولوا 250 مليار دولار خلال 10سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "الوضع الاقتصادي الراهن رؤي وحلول" تحدث فيها الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، وادار الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، وذلك بحضور رئيس وقيادات الحزب .

وقال الدكتور عصام عبد الصمد، أنه لا يوجد حصر دقيق لعدد المصريين بالخارج، ولا أحد أو جهة تستطيع أن تحصر العدد الصحيح، ولكننا نحاول ان نقترب من العدد الصحيح، نقول مجازا أنهم ما يقرب من 10 مليون مصر بالخارج يعملون فى كافة المجالات، في أوروبا وغيرها من دول العالم .

وكشف عبد الصمد، أن المصريين بالخارج قاموا بتحويل نحو 250 مليار دولار على مدار العشر سنوات الماضية .

ومن جانبه، قال جمال عبد المعبود نائب رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أنه لا بد من تغيير مفهوم تخزين الأموال تحت البلاطة، ولابد من استثمارها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أننا يجب أن نتعلم من تجارب دول مثل بريطانيا، حيث تمثل المشروعات الصغيرة نحو 60% من الاقتصاد والمشروعات الكبرى نحو 40 % من الاقتصاد الرسمي للدولة، مؤكدا على ضرورة إقامة منطقة حرة للبنوك في مصر تخضع لمجلس أمناء من العاملين بالخارج على أن تكون كل استثماراتها في داخل مصر.

بدوره، قال مجدي توفيق الخبير السياحي، أننا بحاجة إلى تنشيط السياحة وبخاصة السياحة العلاجية حيث أن معظم سكان أوروبا وخاصة بريطانيا أصبحوا فوق سن المعاش، ويحتاجون إلى أماكن مثل مصر الدافئة بعيد عن برد أوروبا القارس، والذي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل، وبالتالي لا بد أن يكون لدينا أفكار خارج الصندوق، مؤكدا أننا نخاطب أنفسنا ولا نخاطب الخارج فى مجال التسويق السياحي العلاجي مؤكدا أن السياحة يقام عليها 70 صناعة أخري وبالتالي توفير عملة صعبة وفرص عمل للشباب .