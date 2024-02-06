شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن إعلان شعب تجارية التسعيرة وفق السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة يكشف عن وجود فساد يستوجب المحاسبة، حيث اعترف رئيس شعبة بأحد الغرف التجارية على الهواء في مداخلة لأحد البرامج التليفزيونية بأنه يتم التسعير وفقاً لأسعار السوق السوداء وأنه يتم الحساب في التسعير بقيمة أعلى بكثير من السعر الحقيقي.

وأكد أنه بنفس المداخلة تحدى بعدم خفض الأسعار بالرغم من انخفاض أسعار السوق الموازية بحجة عدم الثقة فى السعر الرسمي المعلن عنه، معتبرا أن هذه تصريحات تستوجب المحاكمة وليست المسألة، قائلا: "ازاي مسئول رسمي يطلع بهذا الشكل ليعترف بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون؟ ويتحدث وكأن هذا هو الطبيعي؟".

وأكد أنه لا بد من محاسبة المسئول والوزير المختص لاستبيان الحقيقة وكيف لمثل هؤلاء المسئولين أن يتلاعبوا بمشاعر وحياة المواطنين.