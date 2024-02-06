شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: هبوط الدولار بالسوق السوداء نجاح لجهود الدولة فى جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن هناك جهود كبيرة من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على السوق السوداء، ولعل أبرز نتائجها الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيها، مع استمرار الهبوط الحاد.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهبوط لسعر الدولار فى السوق السوداء أمر متوقع بعد كم الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بقوة للقضاء على هذه "الفقاعة صنيعة البعض"، مضيفا أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لكبح جماح سعر الدولار فى السوق السوداء وكشف هذا الزيف فى الأسعار، التدفقات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "إضافة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، وهو ما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، رسالة طمأنة للجميع بأن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية سواء المباشرة او غير المباشرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى".

وأكد السعيد غنيم، أن الاتحاد الأوروبى ساهم بقوة فى منح المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعتبر أيضا المستثمر الرائد فى مصر، وستظل مصر ثانى أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا سيواصل الدولار الهبوط فى السوق السوداء.