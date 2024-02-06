انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن "انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح الاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة".

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