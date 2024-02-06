"سرايا القدس": استهدفنا دبابة ميركافا غرب خانيونس وفجرنا آلية عسكرية صهيونية غرب غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، عن "تمكّن مجاهدين من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة (RPG) في حي الأمل غرب خانيونس".

ولفتت إلى أنّ "مجاهدينا تمكنوا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب- برميلية" محيط دوار حيدر غرب غزة".