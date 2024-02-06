أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، عن "تمكّن مجاهدين من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة (RPG) في حي الأمل غرب خانيونس".
ولفتت إلى أنّ "مجاهدينا تمكنوا من تفجير آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب- برميلية" محيط دوار حيدر غرب غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": استهدفنا دبابة ميركافا غرب خانيونس وفجرنا آلية عسكرية صهيونية غرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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