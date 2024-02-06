بقرادونيان التقى النائبة الاسبانبة هنا جلّول وعرضا الأوضاع العامة في البلاد والحرب بغزة

التقى الأمين العام لحزب الطاشناق، النائب هاغوب بقرادونيان, نائبة رئيس الإشتراكية الدولية والنائبة في البرلمان الإسباني هنا جلّول، في إطار جولتها على الأحزاب اللبنانية. ودار اللقاء حول الأوضاع العامة في البلاد، بالإضافة إلى الحرب في غزة والإعتداءات الإسرائيلية عليها، ومسألة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة بعد توقف المساعدات من الأونروا.

كذلك، تم التطرّق خلال اللقاء إلى ما حصل في آرتساخ وحق الشعب الأرمني بالعودة إلى أراضيه في آرتساخ".