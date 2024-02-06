جلسة حكومية مرتقبة وعلى جدول اعمالها 25 بندا

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبينة في الجدول المرفق.

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