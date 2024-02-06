خلف: لا مبرر ولا سبب ولا ذريعة لنا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية

اشار النائب ملحم خلف الى انه "مرّ ما يزيد عن 460 يوم من الفراغ القاتل على سدة الرئاسة، ومن عدم تحمل المسؤولية في انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو وحده رمز لوحدة البلاد، وهو المؤتمن دون غيره على دستورها وقوانينها وسلامة أراضيها، فأصبح القول يصح في أن مجلس النواب قد تحول الى مجلس ملل تتحكم فيه ​سياسة​ القناصل ومصالح الدول الأجنبية أكثر مما تتحكم فيه المصلحة العليا الوطنية المؤتمن عليها وكالة من الشعب اللبناني الرازح تحت اثقال واعباء عدم انتظام الحياة العامة للدولة".

ورأى أن "لا مبرر ولا سبب ولا ذريعة لنا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية. دفعنا جميعاً غالياً ثمن الحرب العبثية لتي انتهت الى اتفاق وطني جامع تمثل بهذا الدستور الذي يستغيث"، معتبرا أن "أكثر من أي يوم مضى، على النواب مسؤولية شخصية توجب الحضور الى المجلس وانتخاب رئيس للجمهورية بجلسة لا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس الجديد أياً يكن عدد دوراتها".

وشدد على ان "هذا يفرض علينا جميعنا ان نقتنع بان الجمهورية اللبنانية هي جمهورية ديموقراطية، أساسها تداول السلطة وتداول السلطة الذي لا يقبل لا اقصاء ولا تعطيل ولا فراغ، انما يوجب الانصياع الى الاستحقاقات الدستورية وقبول نتيجة الانتخابات لا نتيجة التسويات. حان الوقت لانتخاب رمز وحدة البلاد، وحفاظ وحدتها ودستورها وقوانينها والعيش معاً فيها".