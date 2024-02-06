حبيب عرض مع الخليل تطورات القرض العربي الخاص بمصرف الإسكان

عرض رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، شؤون المصرف، ولا سيما موضوع القرض العربي الخاص بمصرف الإسكان، بعد الموافقة النهائية من "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" ومقرّه الكويت، للحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار، على أن يبدأ بصَرفه من موازنة الصندوق للعام 2024، لكون السنة المالية في الخليج تبدأ في 31 آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة ذلك بعدما وافق الصندوق العربي على خطة عمل مصرف الإسكان بكامل بنودها.

وأبدى الخليل "دعمه الكامل لنشاط مصرف الإسكان"، متمنيا له "التوفيق والنجاح في نشاطه الذي يطال ذوي الدخل المحدود والمتوسط". وأثنى على "تخصيص المصرف بالقرض العربي"، معتبراً أن "هذه الخطوة بادرة أمل في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما أن حصول لبنان على قروض عربية في ظل هذه الظروف الحَرِجة التي يمرّ بها على كل الصعد، إن دلّ على شيء فعلى الثقة التي لا يزال يحظى بها من أشقائه العرب والمؤسسات المالية العربية".