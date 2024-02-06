قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة يقوم أفرادها بانتحال صفة أمنية وسلب مواطنين بقوة السلاح

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "نتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قامت بها ​شعبة المعلومات​، توصّلت إلى تحديد هويّة الرّأس المدبّر لعصابة يقوم أفرادها بانتحال صفة أمنيّة، وسلب مواطنين بقوّة السّلاح مستخدمين درّاجة آليّة، وُيدعى: "م. ن." (مواليد عام 1986، لبناني)؛ وهو من أصحاب السّوابق الجرميّة بقضايا: سلب بقوّة السّلاح، سرقة، مخدّرات والتعدّي على مركز عسكري".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-02-02، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة ​الحازمية​، أثناء تنفيذه عمليّة سلب أحد المواطنين بقوّة السّلاح".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من 15 عمليّة سلب بقوّة السّلاح بالاشتراك مع شخص آخر، منتحلَين صفةً أمنيّةً، ومنها في مناطق: السّفارة الكويتيّة، غاليري سمعان، الصيّاد وآخرها في محلّة الحازمية حيث تمّ توقيفه".

وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف شريكه".