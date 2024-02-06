ياسين: "صندوق استثمار لبنان الاخضر" خطوة حيوية نحو التعامل مع آثار تغيّر المناخ

شدّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، خلال مشاركته اليوم في احتفال لشركة "بيار فابر Pierre Fabre" بنجاح مشروعها الأخضر "Green Mission" على "اهمية بناء الاقتصاد الاخضر وإنشاء "صندوق استثمار لبنان الاخضر" الذي أطلقه في مؤتمر "كوب 28"، والذي يُعتبر خطوة حيوية نحو التعامل مع آثار تغيّر المناخ، ويهدف إلى انتقال الاقتصاد اللبناني نحو مستقبل بيئي مستدام عبر توجيه الاستثمارات بشكل استراتيجي إلى ستة قطاعات رئيسية: الطاقة المتجددة، النقل المستدام، ادارة النفايات الصلبة، معالجة المياه المبتذلة، الزراعة وحماية الغابات".

وقد قام فريق "بيير فابر" الشرق الأوسط من خلال مبادرة "المهمة الخضراء" بتحويل المنطقة المجاورة لمبنى مكاتبهم في سن الفيل، إلى مساحة خضراء مزدهرة. وتم غرس 500 شجرة صنوبر، وتركيب ألواح طاقة شمسية، وإعادة طلاء الأرصفة وجدران المنطقة في 5 شباط قبل يوم واحد من الاحتفال.

يشار الى ان مجموعة شركات بيير فابر العالمية، تأسست عام 1962، وهي الآن تعمل في أكثر من 130 دولة، بمهمةٍ خاصة أساسية: العناية الصحية، والعيش الأفضل. أثبتت المجموعة قدراتها الإبداعية والابتكارية في قطاع المستحضرات العلاجية-التجميلية. وتلتزم بيير فابر بإقامة البحوث الصلبة والفعّالة المستوحاة من الطبيعة، ومن معرفة خبراء ومرضى قطاع الرعاية الصحية، في جميع مختبراتها. تعمل بيير فابر وفقًا لأخلاقيات مهنة المستحضرات الصيدلية والطبية أولًا. وتقدم المجموعة خدمات وحلولاً في مجال الصحة والجمال، وتحمل راية الاهتمام بصحة مرضى السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة، وتفادي الأمراض اليومية، وتحسين الشعر والبشرة.