في مشهد استفزازي متكرر.. توفيق عكاشة يجري حوارا مع هيئة إذاعة الاحتـ.لال ويعزي الإسرائيليين.. ويصرح: حماس تتاجر بالقضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار الإعلامي توفيق عكاشة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إجرائه حوارًا مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، في ظل أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي نتج عنها آلاف الضحايا والمصابين.

يأتي هذا في مشهد استفزازي متكرر من عكاشة الذي لم ينس المصريون استقباله للسفير الإسرائيلي السابق في منزله حال شغله عضوية مجلس النواب العام 2016.

وقال عكاشة في تصريحاته لهيئة الإذاعة الإسرائيلية إنه "حزين للغاية على من توفاه الله من الجانب الإسرائيلي والجانب الغزاوي”، لكنه لا يبدي أي ندم على “قتلى حماس لأنهم أضروا مصر عقب أحداث 2011”، في إشارة لقضية اقتحام السجون عقب 25 يناير والتي يتهم فيها البعض حركة المقاومة الفلسطينية بالاشتراك فيها.

وزعم عكاشة في حواره، والذي اقتبست منه صحيفة إسرائيلية عنوانها: “أيدي مقاتلي حماس ملطخة بالدم المصري، وشعب غزة يدفع ثمن غبائهم”، بأن "حماس منظمة إرهابية تتاجر بالقضية الفلسطينية، وهي منظمة حولت مصر إلى أرض مستباحة، وأيديها ملطخة بالدم المصري، ولن أنسى ذلك".

كما زعم الإعلامي بأن حماس "أفسدت القضية الفلسطينية، كما أدت إلى ضياع فرص التوصل إلى حل الدولتين بسبب انتفاضتها ضد السلطة الفلسطينية عام 2007، واستفادت حماس من حقيقة عدم حل القضية الفلسطينية، وقد ألحقت الضرر بالشعب الفلسطيني بأبشع الطرق”.

وأكمل عكاشة: "لقد نظموا هجومًا على إسرائيل في 7 أكتوبر واستخدموا نفس التكتيكات والأدوات التي استخدمها داعش والقاعدة، إن شعب غزة يدفع ثمن غباء حماس".

وانتقد عكاشة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب وفترة ولايته كرئيس للوزراء لفترات متعددة، قائلا: "شخص آخر يتقاسم جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن الحرب هو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي قاد حكومات متعددة في إسرائيل ودعم حماس، حيث سمح له وجودهم بتأخير تنفيذ حل الدولتين".

السفير الإسرائيلي

وخلال المقابلة، ناقش عكاشة علاقاته مع السفير الإسرائيلي، حيث قال: "لست نادما على الإطلاق على دعوتي السفير الإسرائيلي في مصر في ذلك الوقت، حاييم كورين، إلى منزلي، كورين احترمني، وجاء إلى منزلي، وكان لقاء جيدا".

وأضاف الإعلامي: "السفير كورين ليس همي الوحيد مع إخوتي الإسرائيليين"، مؤكدًا أن "السفيرة الإسرائيلية الحالية في مصر أميرة أورون هي أيضا صديقة عزيزة".

نشأت الديهي يعلق

من جهته، انتقد الإعلامي نشأت الديهي التصريحات التي أدلى بها توفيق عكاشة موجها سهام النقد الحاد إليه، معقبًا أن البعض كان يؤمن بأهمية التطبيع مع إسرائيل وتراجعوا والبعض كان مؤمن بديمقراطية إسرائيل وشككوا، والآخرين آمن بإمكانية العيش مع إسرائيل واكتشفوا استحالة ذلك، وعلى الخلاف من ذلك منح البعض إسرائيل صكوك التطبيع المجاني، واليوم يعضون أصابعهم من الندم، فالله يوفق الإنسان ينحو اتجاهين إما يمين أو يسار.

وأضاف الديهي: “توفيق عكاشة المذيع في قطاع الأخبار السابق ومدير قناة الفراعين يجري حوارًا لتقديم واجب العزاء لقتلى الجانب الإسرائيلي، وكمان الفلسطينيين وقال إن حماس أياديها ملطخة بالدماء، وأن نتنياهو هو المسئول عن جرائم حماس لأنه مولهم”.