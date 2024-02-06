انت الان تتابع خبر مارك كسب في الشهر الماضي ثلث ماحققه العراق خلال 2023 بالكامل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر القائمة مالك شركة ميتا، مارك زوكربيرج وهو في الصدارة، حيث ربح نحو 37 مليار دولار، وهو مايعادل ثلث ماحققه العراق من إيرادات خلال عام 2023 بالكامل.

وجاء جيف بيزوس مؤسس امازون ثانيا، حيث كسب منذ مطلع العام الحالي 18.4 مليار دولار، فضلا عن جنسن هوانغ ثالثا بـ17.2 مليار دولار.



وقفزت أسهم "ميتا" يوم الجمعة الماضي بأكثر من 20% بعد أنباء عن عزم الشركة توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.50 دولار للسهم الواحد سيتم دفعها في 26 مارس المقبل للمساهمين، حيث ربح مارك حينها اكثر من 28 مليار دولار خلال الفترة بين تناوله قهوة الصباح وحتى استراحة الغداء، بحسبما وصف تقارير مختصة حينها.