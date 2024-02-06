انت الان تتابع خبر العتبة الكاظمية: أكثر من 13 مليون زائر شاركوا في الزيارة الرجبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة حيدر الشمري في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إن "عدد زوار ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع) الى مدينة الكاظمية المقدسة، بلغ أكثر من 13 مليون زائر".

وأضاف أن "أكثر من 500 مبلغ و50 وسيلة إعلام شاركوا بتغطية الزيارة الرجبية"، معلنة "نجاح الزيارة الخاصة بذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع)".



وأشار الشمري العتبة الى "إعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت خلال الزيارة في العاصمة بغداد".

وأحيت الحشود المؤمنة من داخل وخارج البلاد، ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة شمالي بغداد وسط إجراءات امنية وخدمية مكثفة.

