شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحزب الناصرى: إسرائيل تسوق لأكاذيب وأمن مصر خطر أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، ما يروجه الكيان الصهيوني من أكاذيب بين الحين والآخر تأتى باسم مصر، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يروج دائما لأكاذيب وشائعات تتعلق بالأوضاع داخل قطاع غزة خاصة مدينة رفح الفلسطينية، خاصة مع إعلان وزير الحرب الإسرائيلى يؤآف جالانت الذى تحدث عن عدم استبعاد قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية.

وأكد "جلال" أن مثل هذه التصريحات تضر أكثر مما تفيد، مشددا على أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا يقبل المساومة إطلاقا، مشيرا إلى أن الموقف المصرى واضح وحازم وصريح تجاه القضية الفلسطينية، والذى يرفض تماما تهجير أهل فلسطين وتصفية القضية تماما.

وأشار إلى أن مصر دولة كبيرة وتضرب بجذورها فى عمق التاريخ وقادرة على حماية أمنها القومى أمام أى محاولات للتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفا: "الدولة المصرية قوية لا تعتدى على أحد، ولا يجرؤ أحد على الاعتداء عليها، ولا توجد دولة فى العالم قادرة على فرض شيء على مصر وخاصة وأن الدولة المصرية حريصة على استقرار المنطقة، وتبذل جهدًا كبيرًا من أجل تحقيقه وحماية البلاد والحفاظ على الأمن القومى المصرى، ونشر السلام بمنطقة بأكملها.

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان قد أكد إمعان إسرائيل فى تسويق هذه الأكاذيب كمحاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، فى قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، وذلك بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.