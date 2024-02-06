الحوثي: إيمان شعبنا وعقيدته لا يسمحان له بالتفرج على ما يحدث في غزة ولا سلطة ولا قرار لأميركا علينا

أشار قائد حركة "أنصار الله" عبد الملك بدر الدين الحوثي، في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لحسين بدر الدين الحوثي، الى أن "الأميركيين والبريطانيين هما أذرع أخطبوط الشر والظلم والطغيان اللوبي اليهودي".

ولفت الحوثي، الى أن "البعض ينظر إلى أجندة ومؤامرات ومشاريع الأعداء وكأنها أحداث عارضة، وهناك خطط استراتيجية للأعداء"، مؤكداً أن "أمتنا اليوم أمة كبيرة جداً لها أهم المواقع الجغرافية ولديها موارد اقتصادية هائلة جداً ومع ذلك أمة مكبلّة ضعيفة عاجزة".

وشدد على أن "أميركا ترهب أكثر بلدان الأمة وأكثر زعمائها وأكثر جيوشها بكلمة تهديد أو وعيد"، مضيفاً "مقابل كل يهودي واحد في فلسطين أكثر من 150 الف مسلم عاجزين عن فعل أي شيء ويتفرجون على جزء منهم يقتل بكا وحشية، وإيمان شعبنا وعقيدته لا يسمحان له بالتفرج على ما يحدث لي غزة يدون حراك".

وأضاف الحوثي "نحن أحرار فلا هيمنة ولا سلطة ولا قرار لأميركا علينا".