بخاش دعا من باريس الاطباء اللبنانيبن للعودة الى الوطن والعمل على تطوير قطاعه الطبي

اكد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش، خلال لقائه الأمين العام لجمعية الأطباء الفرنسية اللبنانية في باريس جورج نصر، أن "نقابة الأطباء في بيروت هي بيت كل طبيب إن كان في لبنان ام في دول الاغتراب، ونحن على استعداد لدعمكم واحتضانكم لعقد مؤتمركم السنوي في الصيف المقبل في لبنان بعد أن حقق مؤتمر الطب الاغترابي الأول الذي انعقد تموز الماضي النتائج المرجوة".

وأثنى بخاش على "حسن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاغترابي الأخير من حيث التعاون والتواصل وتقديم المساعدة اللازمة للأطباء اللبنانيين الذين قدموا الى دول اوروبا واميركا الشمالية في الاشهر الأخيرة الماضية ومنهم من حضر لاستكمال اختصاصه او العمل. "

وفي سياق جولته، شارك البخاش في حفل تكريم اخر دفعة من الأطباء اللبنانيين الذين نجحوا وتفوقوا في امتحان الدخول الى الاختصاص في فرنسا وحضره أكثر من خمسين طبيبًا شابا من اصول لبنانية.

وشدد على "ضرورة العودة الى الوطن الام والعمل على تطوير قطاعه الطبي خصوصًا وان هذا القطاع يفتقد لكثير من أطباء الاختصاص على غرار طب الطوارىء والانعاش والتخدير اضافة الى اختصاصات اخرى لا بد من رفدها بالخبرات التي حصلتم عليها خلال دراساتكم او عملكم في فرنسا".