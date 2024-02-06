قوى الأمن: العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية والجنسية داخل مكان إقامتها في بئر حسن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-02-05، عُثر على جثّة امرأة في العقد السّادس من العمر مجهولة الهويّة والجنسيّة، فارقت الحياة في مكان إقامتها الكائن في محلّة بئر حسن- حرش القتيل/ بالقرب من "سيراميك سلامة".
وأوضحت في بلاغ، أنّه "لا توجد بحوزتها أوراق ثبوتيّة، ولا أحد يعرف عنها شيئًا، وهي ذات بشرة سمراء، نحيلة البنية؛ طول قامتها نحو 155 سنتم"، مشيرةً إلى أنّ "بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة من ذويها أو ممّن يعرف عنها شيئًا، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 450897-01".
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