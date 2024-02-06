توقيع اتفاقية مشروع الدعم الطارئ للجيش بحضور قائد الجيش وسفير اليابان ومنسقة الأمم المتحدة

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي أنّه "جرى في القيادة، توقيع اتفاقيّة مشروع "الدّعم الطّارئ للجيش اللبناني عبر تحسين الخدمات الصّحيّة وتنفيذ الأعمال الحيويّة"، في حضور قائد الجيش العماد ​جوزاف عون​، السّفير الياباني في لبنان Mayasuki Magoshi، والمنسّقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان Joanna Wronecka".

وأوضحت في بيان، أنّ "بموجب المشروع، تقدّم السّلطات اليابانيّة مشروع طاقة شمسية لمستوصفَي قيادة الجيش ومنطقة جبل لبنان، فيما يتمّ التّنفيذ من قبل مكتب ​الأمم المتحدة​ لخدمات المشاريع (UNOPS)"، مشيرةً إلى أنّ "المشروع يهدف إلى تطوير قدرة الجيش على توفير الرّعاية الصّحيّة لعناصره، من خلال مشاريع ​الطاقة المتجددة​".

وأعرب العماد عون عن شكره العميق للسّلطات اليابانيّة والشّعب الياباني على تقديم المشروع، مشيدًا بـ"هذه المبادرة الهادفة إلى مساعدة ​المؤسسة العسكرية​"، ومعتبرًا أنّ "المشروع يعود بالفائدة على جزء كبير من المستفيدين من الطّبابة في الجيش".

ولفت إلى أنّ "الجيش اتّجه مؤخّرًا إلى الطاقة البديلة، بهدف توفير المحروقات والحفاظ على البيئة"، مركّزًا على أنّ "الدّعم المتواصل الّذي يتلقّاه الجيش من دول وجيوش وشعوب صديقة، هو أحد أهمّ الأسباب في تأمين جهوزيّته رغم التّحدّيات".

من ناحية أخرى، أكّد السّفير Magoshi أنّ "على الرّغم من الأعباء الهائلة، يبقى ​الجيش اللبناني​ الضّامن الثّابت لوحدة لبنان وأمنه"، مشيرًا إلى أنّه "يجب الوقوف خلف الجيش لدعمه في إنجاز مهماته المتمثّلة في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره".

كذلك، شدّدت Wronecka على أنّ "المشروع يهدف إلى الاستجابة لحاجات الجيش الإنسانيّة، بهدف تحسين قدراته وتطويرها".