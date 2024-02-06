احمد الخير من أوستراليا: على اهل السياسة أن يقتنعوا بأن كل الدول يمكن ان تتخلى عن لبنان

وجّه النائب احمد الخير، رسالة الى الجالية اللبنانية وأبناء المنية في أوستراليا قبيل عودته الى لبنان، مشيراً فيها الى أن"الاغتراب المنيوي في اوستراليا يعود لأكثر من 60 سنة، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا تشعّب أبناء المنية المغتربون في عدة مدن، وأصبح لهم ثقل اجتماعي وانتخابي واقتصادي كبير، وباتوا أكبر جالية لبنانية في اوستراليا".

وأسِف الخير، أن "في لبنان، وكما نضيّع كل الفرص، ضيّعنا فرصة التواصل المفيد والمجدي مع أهلنا من أبناء الوطن المغتربين الذين لم يبخلوا على لبنان يوماً بالدعم والزيارات المتكررة، وهم يشكلون في كل الازمات التي مر بها البلد سنداً يمكن الاعتماد عليه".

واعتبر أنه "يجب على اهل ال​سياسة​ في لبنان أن يقتنعوا بأن كل الدول يمكن ان تتخلى عن لبنان، لكن ابناءه المغتربين يزدادون تمسكاً به كلما أحسوا أن أزمته تشتد، وهذا يحتم عليهم أن يعملوا على المستوى التشريعي والتنفيذي لزيادة التواصل، وضمان استمراريته على المدى الطويل، وأول خطوة في هذا الاتجاه هو تشجيع المتحدرين من أصول لبنانية على الاستحصال على جنسيتهم، واعطاؤهم ذلك الشعور بانهم جزء من صنع القرار، وهذا لا يتم الا من خلال تطبيق القانون الانتخابي الحالي الذي اقر قبل سبع سنوات".

وأضاف "أشكر أبناء الجالية اللبنانية في اوستراليا على كل ما قدموه، وأخص بالذكر أبناء منيتي الذين لمست منهم المحبة الصادقة، وأتقدم من هيئات المجتمع المدني والجمعيات والاعلام المغترب بالامتنان على استقبالهم وجلسات نقاشهم ومتابعتهم، راجياً من الله أن نلتقي في زيارة قريبة".