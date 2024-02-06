ريفي التقى الراعي: نأمل باستمرار لبنان الكبير وطناً نهائيًا موحداً لجميع أبنائه

أشار النائب اشرف ريفي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع لجنة المتابعة المنبثقة عن تجمع دولة لبنان الكبير، الى أننا "سنطلق في التجمع سلسلة من اللقاءات مع جميع القوى المؤمنة بفكرة دولة لبنان الكبير، فالهدف هو التواصل مع الجميع، وفق قاعدة التمسك بالسيادة والحرية والاستقلال وبناء الدولة ومكافحة الفساد، واستعادة الدور والموقع الذي استحقه لبنان الكبير عبر تاريخه، وما يزال".
ولفت ريفي، الى أننا "ناقشنا مع غبطة البطريرك المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تعاون بين جميع اللبنانيين، كي نحمي بلدنا من العواصف، ووضعناه في ما يحضّره التجمع لاستكمال المهمة التي من أجلها تم إنشاؤه، في سياق العمل الدائم الذي ننشده حفظاً للوطن".
وأضاف "نستعد لتحويل التجمع الى مؤسسة دائمة يكون من أولوياتها موضوع رئاسة الجمهورية اي رئاسة الدولة، وقد بدأنا بطرح الأفكار العملية، وسيكون لنا مع اللبنانيين محطات مقبلة، في كل المناطق"، آملاً "باستمرار لبنان الكبير وطناً نهائيًا موحداً لجميع أبنائه، يليق به أن يكون النموذج الأفضل الذي يحافظ على العيش المشترك وقيم الحداثة والحرية والديموقراطية".
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