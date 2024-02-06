صدر العدد الخامس والعشرون بعد المئة، شباط 2024، من مجلّة "الأمن العام"، عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:
- غلاف العدد بعنوان: أيّهما الأسبق إلى الاستقرار: انتخاب الرّئيس أم القرار 1701؟
- اللّواء الياس البيسري: الأمن العام يعمل لأمن اللّبنانيّين، ونعيش ظروفًا صعبةً واستثنائيّة.
- ماذا يحمل الموفدون الدّوليّون إلى لبنان عن الاستحقاق الرّئاسي، وعلاقته بقرار مجلس الأمن 1701، وملف النازحين السوريين؟
- وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب: تثبيت الحدود البرّيّة بين حقوق لبنان والتّعنّت الإسرائيلي.
- وزير المهجّرين عصام شرف الدين: نحتاج إلى قرار جريء في موضوع النّزوح.
- النّائبان فادي علامة وأشرف بيضون يتحدّثان عن دور المجلس النّيابي حول الوضع في الجنوب، والمقاربة القانونيّة لملف النازحين السوريين؛ والنّائب رائد برو عن اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة.
- العميد الدّكتور رياض شيا يشرح تفاصيل بنود اتفاقيّة الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وأبرزها تكريس الحدود الدّوليّة.
- تحقيقات دوليّة وإقليميّة عن حروب العام 2024 في أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر.
- حوار مع المدير العام لوزارة المال بالتّكليف جورج معراوي، يتناول تحديث المعاملات العقاريّة إلكترونيًّا وموازنة 2024.
- المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي يشرح قانون التقاعد الجديد والحماية الاجتماعيّة.
- ماذا عن قانون الإيجارات غير السكنيّة؟
- كتاب الشّهر عن رائد الفنّ الشّعبي محمد شامل.
إلى الأبواب الدّائمة في إحصاءات الشّهر والوثائق المزوّرة، الفنون والثّقافة، الرّياضة والتّسلية.
يمكن الاطّلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام: www.general-security.gov.lb.
كانت هذه تفاصيل خبر صدور العدد 125 من مجلة الأمن العام: "أيهما الأسبق إلى الاستقرار: انتخاب الرئيس أم القرار 1701؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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