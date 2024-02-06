صدور العدد 125 من مجلة الأمن العام: "أيهما الأسبق إلى الاستقرار: انتخاب الرئيس أم القرار 1701؟"

صدر العدد الخامس والعشرون بعد المئة، شباط 2024، من مجلّة "​الأمن العام​"، عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:

- غلاف العدد بعنوان: أيّهما الأسبق إلى الاستقرار: انتخاب الرّئيس أم ​القرار 1701​؟

- اللّواء الياس البيسري: الأمن العام يعمل لأمن اللّبنانيّين، ونعيش ظروفًا صعبةً واستثنائيّة.

- ماذا يحمل الموفدون الدّوليّون إلى ​لبنان​ عن الاستحقاق الرّئاسي، وعلاقته بقرار ​مجلس الأمن​ 1701، و​ملف النازحين السوريين​؟

- وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب: تثبيت الحدود البرّيّة بين حقوق لبنان والتّعنّت الإسرائيلي.

- وزير المهجّرين ​عصام شرف​ الدين: نحتاج إلى قرار جريء في موضوع النّزوح.

- النّائبان ​فادي علامة​ و​أشرف بيضون​ يتحدّثان عن دور المجلس النّيابي حول الوضع في الجنوب، والمقاربة القانونيّة لملف النازحين السوريين؛ والنّائب ​رائد برو​ عن اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة.

- العميد الدّكتور رياض شيا يشرح تفاصيل بنود اتفاقيّة الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وأبرزها تكريس الحدود الدّوليّة.

- تحقيقات دوليّة وإقليميّة عن حروب العام 2024 في أوكرانيا وغزة والبحر الأحمر.

- حوار مع المدير العام لوزارة المال بالتّكليف جورج معراوي، يتناول تحديث المعاملات العقاريّة إلكترونيًّا وموازنة 2024.

- المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​ يشرح قانون التقاعد الجديد والحماية الاجتماعيّة.

- ماذا عن قانون الإيجارات غير السكنيّة؟

- كتاب الشّهر عن رائد الفنّ الشّعبي محمد شامل.

إلى الأبواب الدّائمة في إحصاءات الشّهر والوثائق المزوّرة، الفنون والثّقافة، الرّياضة والتّسلية.

يمكن الاطّلاع على مضمون العدد على موقع الأمن العام: www.general-security.gov.lb.