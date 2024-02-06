بري بحث مع وزير خارجية فرنسا بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، في عين التّينة، وزير الخارجيّة الفرنسيّة ستيفان سيجورنيه، وتناول البحث تطوّرات الأوضاع العامّة في ​لبنان​ والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، جرّاء مواصلة العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​ ولبنان.

حضر اللّقاء كلّ من: السّفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة أفريقيا الشّماليّة والشّرق الأوسط في الخارجيّة الفرنسيّة ​آن غريو​، عدد من المستشارين في الخارجيّة الفرنسيّة، ومستشار رئيس المجلس محمود برّي.

وكان برّي قد تابع الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الّذي أكّد بعد اللّقاء أنّ "التّشاور في هذه المرحلة ضروري، بل أكثر من ضروري".