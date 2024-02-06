بري بحث مع وزير خارجية فرنسا بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، في عين التّينة، وزير الخارجيّة الفرنسيّة ستيفان سيجورنيه، وتناول البحث تطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة، والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، جرّاء مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
حضر اللّقاء كلّ من: السّفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، مديرة أفريقيا الشّماليّة والشّرق الأوسط في الخارجيّة الفرنسيّة آن غريو، عدد من المستشارين في الخارجيّة الفرنسيّة، ومستشار رئيس المجلس محمود برّي.
وكان برّي قد تابع الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الّذي أكّد بعد اللّقاء أنّ "التّشاور في هذه المرحلة ضروري، بل أكثر من ضروري".
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