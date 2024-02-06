وفد نيابي بحث في باريس بتأثير حرب غزة على لبنان وبتأمين الاستقرار والأمن في الجنوب

عقد وفدٌ نيابيٌّ ​لبنان​يٌّ، يضمّ نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​ والنّائبين ​سيمون أبي رميا​ و​آلان عون​، سلسلة لقاءات في إطار زيارة يقومون بها إلى ​باريس​، مع مسؤولين كبار في رئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة ووزارة الدّفاع. وتناول البحث "تأثير الحرب الدّائرة في ​غزة​ على لبنان، والعمل الجاري على المستوى الدّبلوماسي لعدم انزلاق الوضع الحالي على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، من عمليّات عسكريّة إلى حرب مفتوحة"، بحسب مكتب أبي رميا.

وأشار إلى أنّ "الوفد اطّلع من المسؤولين الفرنسيّين على الاقتراحات الّتي يتمّ التّداول بها بين الدّول المؤثّرة، خاصّةً مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف النّار بشكل دائم في غزة، واستشراف الآليّات لتأمين الاستقرار والأمن على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، من خلال التّوصّل إلى آليّة تمهّد لتطبيق ​القرار 1701​ من قبل الجانبين؛ واحترام السّيادة المطلقة للبنان على أراضيه".

وشدّد المجتمعون في هذا الإطار، على "أهميّة المفاوضات الجارية من أجل تسهيل إيجاد أرضيّة لازمة، لإرساء حلّ دائم وعادل يؤمّن الاستقرار الأمني والسّياسي ثمّ الاقتصادي للبنان".