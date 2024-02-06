أبو حمدان: لا سبيل لاسترجاع الحقوق مع عدو كالكيان الصهيوني سوى بالمقاومة القوية والمستمرة

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​رامي أبو حمدان​، أنّ "المقاومة الإسلاميّة في ​لبنان​ ستواصل الوقوف إلى جانب أهلنا المظلومين في ​غزة​، ولا قيمة لصوت من هنا أو هناك يسعى لكسر العزائم، فالمقاومة صاحبة تجربة مع هذا العدو الّذي لا ينفع معه سوى منطق أن تكون قويًّا".

ولفت، خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامّة لـ"حزب الله" في بلدة ​علي النهري​، إلى أنّ "الجانب الأميركي يمارس بشكل وقح نفاقًا، حين يدّعي بأنّه يعمل على وقف إطلاق النّار من جهة، ويدعم العدو الإسرائيلي بالسّلاح والقذائف الّتي يقتل بها أطفال غزة من جهة أخرى".

ورأى أبو حمدان، أنّ "العدوان الأميركي على ​اليمن​ هو دفاع عن العدو الإسرائيلي ولحماية مصالحه"، مشدّدًا على أنّ "الأيّام الماضية أثبتت أنّ لا سبيل لاسترجاع الحقوق في هذه المنطقة مع عدو كالكيان الصّهيوني، سوى بالمقاومة القويّة والمستمرّة".

وأشار إلى أنّ "ما سطّره ويسطّره أهلنا في ​فلسطين​ من مقاومة وشعب، سيخلّده التّاريخ وسيكون مدرسةً للقادم من الأجيال والشّعوب المضّطهدة".