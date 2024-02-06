كلاس وبيجبيدير وقّعا خطة العمل بين وزارة الشباب والرياضة و"اليونيسف" لـ2024 و2025

وقّع وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، وممثّل منظّمة "​اليونيسف​" في ​لبنان​ ادوارد بيجبيدير، خطّة العمل بين الجهتَين للعامَين 2024 و2025.

وتضمّنت خطّة العمل إنشاء لجنة مشتركة من الوزارات، للعمل على تنفيذ السّياسة الشّبابيّة المُعدّة منذ العام 2012، والسّعي لإنشاء هيئة وطنيّة فاعلة للشّباب، للمشاركة ومتابعة تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة للشّباب.

كما تضمّنت دعم الوزارة كداعية لحفل الختام لـ"بيروت عاصمة ​الشباب العربي​ 2023" خلال شهر آذار المقبل، وتعزيز القدرة المؤسّسيّة للوزارة من خلال تطوير أطر توجيهيّة ومعياريّة جديدة، وإجراء تقييم شامل للأندية الرّياضيّة ومراكز الشّباب وبيوت الشّباب؛ وتعزيز ممارسات إدارة البيانات والمساهمة في التحوّل الرّقمي للوزارة.

وتضمنت الخطّة كذلك خططًا لتعزيز قدرة الشّباب، وتعزيز المنصّات المجتمعيّة الوطنيّة والمحليّة والتّطوعيّة، وتوفير دورات للجنسَين عمومًا والشّابات والفتيات خصوصًا، لتحسين المهارات الحياتيّة والتّمكين؛ مع التّركيز على أولئك الأكثر تهميشًا.