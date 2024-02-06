العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ينظم حفل استقبال على شرف الطلبة الأفارقة الحاصلين على منحة دراسية

ياسر رشاد - القاهرة - نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية جامعة الدول العربية بمقره اليوم الثلاثاء حفل استقبال على شرف 100 طالب من 25 دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في جمهورية مصر العربية وهي: إفريقيا الوسطى – السنغال – السودان – الصومال –القمر المتحدة – الكاميرون - الكونغو الديمقراطية – النيجر – أوغندا – بوركينا فاسو – بوروندي – تشاد – تنزانيا الإتحادية – جنوب السودان – رواندا – زامبيا – غينيا بيساو – غينيا كوناكري – كينيا – ليبريا – مالاوي – مالي – مدغشقر – موريتانيا ونيجيريا.



في بداية الحفل، ألقى السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية كلمة نيابة عن السيد أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق رحب من خلالها بكافة السادة الحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة.



كما تمنى للطلبة خالص التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية ومؤكداً دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.



وقام أيضاً باستعراض خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2024 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، تتضمن تقديم 100 منحة دراسيه للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلي تنظيم 40 دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها او بالدول العربية.

وبدوره، ألقي السفير جوزيف موم مجاك سفير جمهورية جنوب السودان بالقاهرة كلمة نيابة عن السفراء الحاضرين، أكد من خلالها على شكرهم وامتنانهم للسيد الآمين العام لجامعة الدول العربية والسفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق، كما أكد على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة .