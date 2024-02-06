صياد عثر على طفاف عليه عبارات عبرية في البحر شمال صور

عَثر أحد الصيّادين على طفاف في البحر شمال ​مدينة صور​ - منطقة أبو الأسود، وعليه عبارات عبريّة، ويعمل عناصر من ​الجيش اللبناني​ على سحبه إلى ​مرفأ صور​.

مع الإشارة إلى أنّ الطفّاف يُستخدم للأبحاث العلميّة الزّراعيّة البحريّة، وقد قذفته العاصفة والتّيّارات البحريّة إلى المياه الإقليميّة اللّبنانيّة.