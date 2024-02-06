صياد عثر على طفاف عليه عبارات عبرية في البحر شمال صور

عَثر أحد الصيّادين على طفاف في البحر شمال مدينة صور - منطقة أبو الأسود، وعليه عبارات عبريّة، ويعمل عناصر من الجيش اللبناني على سحبه إلى مرفأ صور.
مع الإشارة إلى أنّ الطفّاف يُستخدم للأبحاث العلميّة الزّراعيّة البحريّة، وقد قذفته العاصفة والتّيّارات البحريّة إلى المياه الإقليميّة اللّبنانيّة.
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