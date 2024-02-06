لجنة تقصي الحقائق النيابية بحثت بموضوع النافعة واستمعت لرئيس مصلحة تسجيل السيارات السابق

عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن ​لجنة الأشغال​ العامّة والنّقل والطّاقة والمياه النّيابيّة، والمكلّفة متابعة بحث موضوع النافعة، جلسةً برئاسة النّائب ​ابراهيم منيمنة​، وحضور الأعضاء وممثّلين عن الإدارات المعنيّة. وأشارت في بيان، إلى "أنّها تابعت عملها، وخصّصت الجلسة للاستماع من رئيس مصلحة تسجيل السيارات السّابق العميد علي طه حول الفترة الّتي شغل فيها منصبه، والملابسات الّتي رافقت عمله في المصلحة، على أن تعقد جلسات لاحقة لمتابعة بحث الموضوع".

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