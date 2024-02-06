فياض التقى وزير الفلاحة والموارد المائية في تونس وبحثا سبل التعاون بين البلدين

التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على رأس وفد رسمي من الوزارة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي في تونس.

وعرض فياض وبلعاتي للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي الى "وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، والأمر يتطلب ثلاثة أمور: الصمود والإستدامة والإندماجية نظراً لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة.

واشار الى ان "التوجه العام اليوم سيكون نحو تحلية مياه البحر واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لاستخدامها للري".

بدوره، أكد فياض، أن "لبنان يقف الى جانب تونس في مرحلة الصمود والاستدامة" متمنياً أن "تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح"، لافتاً الى أننا "نعاني ايضاً في لبنان من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الاستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها الى البحر، بسبب عدم استكمال مشاريع السدود".

وذكر فياض، أن "النزوح السوري يشكل بدوره عبئاً كبيرا على بلدنا، ويتم تعزيز بقاءهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف او مساعدتهم على العودة الى بلدهم، مع العلم انهم اخوة لنا لكن المشكلة هي اقتصادية"، مؤكداً أن "خطط الوزارة تتمحور حالياً على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه".

وفي الختام، اكد الوزيران على "ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين

واكد الوزير التونسي ان الاخ والصديق يظهران في الاوقات الصعبة معرباً عن استعداد بلاده للتعاون في أي مجال عام مشيرا الى امكانيات تونس في مجالات البحث الزراعي والصيد البحري".

كما التقى فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos بحضور المدراء العامون لمؤسسات المياه في الوزارة جان جبران وخالد عبيد ووسيم ضاهر ومنى فقيه وخالد نخلة وريتا شاهين وتم التباحث في ايجاد سبل التمويل من الصندوق الاخضر للمناخ Green Climate Fund لمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية.