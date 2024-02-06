وقع تبادل لإطلاق النّار بين عناصر من ​مخابرات الجيش​ اللبناني- مكتب ​الشوف​ ومطلوبَين، أثناء محاولتهم توقيفهما في بلدة ​الناعمة​. وقد أُصيب أحد المواطنين بالرّصاص، أثناء مروره بالصدفة في المكان، وتمّ نقله إلى مستشفى سبلين الحكومي، وقامت العناصر بملاحقة المطلوبَين، إلى أن تمّ توقيفهما.

كانت هذه تفاصيل خبر مخابرات الجيش أوقفت مطلوبَين في الناعمة بعد تبادل لإطلاق النار وإصابة مواطن صودف مروره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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