الحاج بحث مع مولوي بملف حريق النافعة في الدكوانة أمس وقضية مرور الشاحنات على طرق المتن

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، للبحث في ملف مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة على أثر الحريق الذي اندلع أمس في المبنى.

وأوضح مكتب الحاج في بيان، أنّ "الحاج كشف لمولوي عن حصول عمليات تزوير لمعاملات متعلقة بسرقة أرقام مميزة يملكها مواطنون، على أن يزوده بالمستندات قريبا".

واشار إلى أنّ "الحاج عرض لقضية مرور الشاحنات على طرق المتن، بسبب قطع طريق ضهر البيدر. وابلغ مولوي الحاج بإعادة فتح طريق ضهر البيدر بشكل جزئي، وفقا لأوقات محددة للذهاب والإياب خلال ساعات النهار"، لافتًا إلى أنّ "الحاج شكر لمولوي سهره الدائم على قضايا المواطنين المرتبطة بوزارة الداخلية والبلديات، مؤكدا التعاون والتنسيق لما فيه خير ومصلحة قضاء المتن والمواطنين المتنيين".