موسى بحث مع وفد من الصليب الاحمر الدولي في أوضاع السجون

استقبل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى في المجلس النيابي وفدا من الصليب الاحمر الدولي. وتم الحديث عن التقديمات للسجون بمواضيع اجتماعية وصحية بما فيها السجناء الموجودون في سجون الجنوب والمساعدة في عملية نقلهم الى مناطق آمنة.
كما تطرق البحث الى المساعدات التي تقدم من خلال الهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسرا.وكذلك ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لمتابعة القانون الدولي الانساني الصادر بمرسوم عن مجلس الوزراء.
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