اخبار العالم

رئيس مجلس مستوطنات أشكول: يجب أن نقاتل حتى نقلل الخطر القادم من غزة للصفر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس مجلس مستوطنات أشكول، اليوم الثلاثاء، إنه طالما بقي 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة فإنه لا يمكن التوقع بأنه لن يكون هناك صواريخ.

وأكد رئيس مجلس المستوطنات في أشكول، أنه يجب أن تقاتل إسرائيل حتى يتم تقليل الخطر القادم من غزة إلى الصفر تقريبا.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس مستوطنات أشكول، خلال لقاء مع نتنياهو، إنه لن يعود إلى غلاف غزة، طالما أن حماس على الحدود,

وتابع رئيس مجلس مستوطنات أشكول خلال لقاء مع نتنياهو، أن عودة المختطفين يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة الإسرائيلية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا