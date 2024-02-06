رئيس مجلس مستوطنات أشكول: يجب أن نقاتل حتى نقلل الخطر القادم من غزة للصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس مجلس مستوطنات أشكول، اليوم الثلاثاء، إنه طالما بقي 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة فإنه لا يمكن التوقع بأنه لن يكون هناك صواريخ.

وأكد رئيس مجلس المستوطنات في أشكول، أنه يجب أن تقاتل إسرائيل حتى يتم تقليل الخطر القادم من غزة إلى الصفر تقريبا.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس مستوطنات أشكول، خلال لقاء مع نتنياهو، إنه لن يعود إلى غلاف غزة، طالما أن حماس على الحدود,

وتابع رئيس مجلس مستوطنات أشكول خلال لقاء مع نتنياهو، أن عودة المختطفين يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة الإسرائيلية.