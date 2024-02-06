الجزائر تتقدم بمشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن الجزائر قدّمت مشروع قرار ثان في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأوضحت أن مشروع القرار الجزائري يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وضمان وصول المساعدات الطبية.

وأشارت إلى أن مشروع القرار يستنكر كل الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية وكل الأعمال العدائية ضد المدنيين.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف طالب مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، باستصدار قرار عاجل لـ "فك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، داعيا إياه إلى "السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له".

ودعا عطاف، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط الثلاثاء إلى "وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة"، و"وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية".