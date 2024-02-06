الرئيس الأرجنتيني يعلن عن "خطة" لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فور صوله إلى إسرائيل عن خطة لنقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس.

واوضح ميلي لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي استقبله على مدرج مطار بن غوريون قرب تل أبيب، "خطتي هي نقل السفارة إلى القدس الغربية".

وكان الخبير الاقتصادي ميلي (53 عاما) فاز في انتخابات بلاده العام الماضي.

ولقي إعلان الرئيس الأرجنتيني ترحيبا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال مكتبه إنه "يرحب ترحيبا حارا" بهذه الخطوة.

وأضاف بيان مكتب نتانياهو "بعد انتخابه، تحدث رئيس الوزراء لميلي حول هذا الموضوع، ويرحب بحقيقة أن الرئيس أوفى بوعده".

ومن المقرر أن يلتقي ميلي بنتانياهو الأربعاء.

من جانبه، أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بقرار ميلي، وقال "القدس هي عاصمتنا المنتصرة".

بعد وصوله، توجه الرئيس الأرجنتيني إلى الحائط الغربي في القدس، ومن المفترض أن تشمل زيارته تجمعا سكانيا في جنوب إسرائيل وسيلتقي عائلات الاسرى لدى حماس.

بعد الدولة العبرية، سيتوجه ميلي إلى روما الجمعة حيث سيلتقي رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس.