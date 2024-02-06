البيت الأبيض: المفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة لا تزال مستمرة

أكد البيت الأبيض، أننا "نسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية أطول من أسبوع لاستعادة الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات لغزة، والمفاوضات بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة لا تزال مستمرة".

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