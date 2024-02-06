إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في السرايا، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين، وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
واشار الوزير الفرنسي خلال الاجتماع، الى أن زيارته الى لبنان تندرج في اطار جولة على عدد من الدول في سياق المساعي الدولية لوقف الحرب في غزة وحفظ الاستقرار في لبنان وابعاد الاخطار عنه.
وشدد على ان انتخاب رئيس جديد للبنان مسألة اساسية لمواكبة الاستحقاقات الكبيرة التي يشهدها لبنان والمنطقة. وشدد على أولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا خلال لقائه ميقاتي: الأولوية حفظ التهدئة في الجنوب ووقف العمليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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