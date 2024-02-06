اشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، الى انه "تناقلت عدة مواقع الكترونية اخبارية معلومات وتصريح نسبته اليوم لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب حول عدم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار وإستلام زمام الأمور في الجنوب".
اضاف البيان "تنفي وزارة الخارجية والمغتربين أن يكون الوزير قد أعطى تصريحا بهذا الخصوص لأي جهة إعلامية، وهذه المعلومات هي اخبار مجتزأة، ومغلوطة، ومقتطعة من عدة تصريحات سابقة ولا صحة لها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية: لا صحة لما تم نقله عن بوحبيب حول عدم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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