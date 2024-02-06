استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن ممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة WFP في لبنان عبدالله الوردات.
وجرى خلال اللقاء، البحث في شؤون الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، بالإضافة الى المشاريع المنفذة ما بين وزارة الزراعة والمنظمة، بالاضافة الى المشاريع المستقبلية مع باقي الشركاء للوزارة.
واكد الوزير الحاج حسن على ضرورة تأمين مساعدة الهيئات المانحة في ما خص مساعدة اهالينا في البلدات الجنوبية التي تتعرض الى اعتداءات مستمرة، وأدت إلى تضرر مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن خلال لقائه ممثل برنامج الأغذية: لمساعدة اهالنا في البلدات الجنوبية التي تتعرض الى اعتداءات مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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