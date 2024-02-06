انت الان تتابع خبر من مجلس الأمن.. العراق يؤكد رفضه الاعتداء على أراضيه "من أية جهة كانت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مندوب العراق في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، عباس كاظم، "نرفض الاعتداء على أراضينا من أية جهة كانت، معتبراً هذه الاعتداءات بأنها انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه واستقراره".

وأضاف، أن "العراق لن يسمح لأي طرف بزعزعة أمنه واستقراره"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تواصل عملها بملاحقة الإرهاب وتحرص على مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها".



ونوه إلى أن "الحكومة تواصل عملها على تنفيذ مفردات برنامجها الحكومي الذي تعهدت به"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل على خفض نسب الفقر والبطالة وتواصل تنفيذ المشاريع التنموية".

ودعا كاظم، إلى "وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ونحذر من خطورة اتساع الصراع".

