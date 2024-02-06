وزارة الطاقة تطرح وظائف خالية للجنسيين.. التخصصات المطلوبة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الخالية للرجال والنساء للعمل في عدد من مدن المملكة، وذلك وفق شروط ومعايير محددة لكل وظيفة على حدا تختلف من حيث عدد سنوات الخبرة والمؤهل الدراسي.

وظائف وزارة الطاقة السعودية

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) حاجتها لشغل أكثر من 30 وظيفة للرجال والنساء ممن يحملون مؤهلات مختلفة بداية من الدبلوم فأعلى، وذلك للعمل في (الرياض، جدة، الخفجي)، وجاءت الوظائف الشاغرة بها وفق المسميات الوظيفية التالية:

سكرتير

محلل تحليل ودراسات

مستشار

اخصائي تقييم ومتابعة أعمال الشركات الكبرى

اخصائي تخطيط وتطوير أعمال الشركات الكبرى

أخصائي أول إدارة خوادم.

خبير أول تخطيط وأداء.

خبير متابعة شؤون حدود.

خبير تقنيات وابتكار.

أخصائي أول تخطيط أداء.

مُستشار.

رئيس قسم التوقيع.

أخصائي اول تطوير الأعمال.

أخصائي توقيع أول.

أخصائي عرض أول.

أخصائي أول حوكمة إجراءات تنظيمية.

أخصائي أول إدارة الكربون.

أخصائي تفاوض دولي لتغير المناخ.

مدير مشروع.

أخصائي أول تفاوض دولي لتغير المناخ.

خبير تفاوض دولي لتغير المناخ.

مدير برنامج – الإدارة العامة لإدارة المشاريع المؤسسية.

خبير جودة.

محلل تخطيط.

مدير مشروع أول.

أخصائي أول التزام.

أخصائي أول معلومات وإدارة معرفة.

أخصائي قياس أداء.

أخصائي اقتصاديات الغير نفطية.

أخصائي تراخيص.

أخصائي أول أمن سيبراني.

مهندس محترف بتروكيماويات.

مراقب ميداني.

أخصائي أول أمن سيبراني.

مهندس محترف قياس زيت وغاز.

مهندس محترف بتروكيماويات.

خبير تطوير.

مهندس محترف شؤون جهات حكومية وشركات.

خبير تخطيط.

مراقب ميداني.

أخصائي أول هيدروجين نظيف.

خبير هيدروجين نظيف.

أخصائي أول إدارة صلاحيات الأمن السيبراني.

أخصائي مشاريع بحثية.

مدير المشاريع البحثية.

أخصائي أول هيدروجين نظيف.

رابط التقديم على وظائف وزارة الطاقة

ولكل من يرغب في التقديم على وظائف وزارة الطاقة السعودية عليه الاطلاع على كافة التفاصيل الخاثة بكل وظيفة والتقديم عبر الرابط التالي.. https://careers.moenergy.gov.sa/ar/job-search-results/