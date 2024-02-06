شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: حملات الرقابة تسببت فى انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانخفاض في سعر العملات الأجنبية خاصة الدولار بالسوق الموازي في مصر أمر طبيعي؛ لأن الارتفاع السابق كان غير طبيعي، وأن التطورات المتلاحقة خلال شهر يناير 2024 تؤكد أن هناك مضاربة غير معقولة على الدولار مع انتشار الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد أن الأمور أخذت أكبر من حجمها في هذا السوق، ومع حدوث انتعاشة في الاستثمارات الدولارية سيتراجع دولار السوق السوداء بما يقترب من 50 جنيها.

وأكد هجرس أنه وعلى المدى البعيد فإن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، والاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات من أجل عدم تكرار تلك الأزمة مرة ثانية.

وأشار الدكتور حسن هجرس إلى أن السعر الحالي للدولار في السوق الموازي والذي يصل إلى حدود الـ 50 جنيها هو أيضا سعر مبالغ فيه، ولكن الانخفاض يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن، ولكن مصر ما زالت في حاجة إلى قرارات صعبة وعاجلة لحل تلك الأزمة.

وشدد هجرس على أن الحلول العاجلة تتطلب ضخ استثمار دولاري وشيك وتسريع برنامج الطروحات الحكومية وزيادة المعروض الدولاري النقدي في البنوك وتوفير جزء من احتياجات الأسواق، خاصة للأغراض العاجلة وهو ما سيخفف الضغط على الدولار في السوق الموازي ويشهد مزيدا من الهبوط في مصر.