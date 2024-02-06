الدفاع المدني: انهيار حائط دعم في السفيرة - الضنية واخلاء مدرسة وثلاثة مباني سكنية

أعلن الدفاع المدني، أنه "عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الواقع في ٦ شباط ٢٠٢٤ تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغا يفيد عن انهيار حائط داعم بمحاذاة الطريق الرئيسي في بلدة السفيرة /الضنية وحدوث شرخ في أعماق الأرض ما يهدد بسقوط مبنى مدرسة ثانوية السفيرة الرسمية و٣ مباني سكنية (مؤلف كل منها من ٨ طبقات وكل طبقة مقسمة الى شقتين) نظرا لوقوع هذه الأبنية على خط متصل بموقع الانهيار. على الفور حضر عناصر الدفاع المدني من مراكز متعددة".

وذكرت المديرية، أن "العناصر عملوا على اخلاء مبنى المدرسة والمباني السكنية المجاورة (باستثناء بعض الشقق التي قرر سكنها البقاء داخل منازلهم على مسؤوليتهم الشخصية). ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل في هذه الاثناء على تأمين السلامة العامة في موقع حدوث الانهيار للتمكن من التدخل فورا عند وقوع أي طارئ".

وأضافت "تسبب الانهيار بعزل ٦ بلدات بسبب انقطاع الطريق الرئيسي، إضافة إلى انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت في تلك البقعة الجغرافية اثر تعطل شبكة الاتصالات نتيجة الانهيار".