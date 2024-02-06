معلومات الجديد: ملف رئاسة الاركان بات جاهزا ولم يعد هناك أي فيتو على فكرة التعيين

اشارت معلومات "الجديد"الى ان "ملف رئاسة الاركان في الجيش اللبناني بات جاهزا ولم يعد هناك أي فيتو على فكرة التعيين، واصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ويتوقع أن يتم طرحه الخميس المقبل وحصره برئاسة الاركان فقط من غير عضوي المجلس العسكري".

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