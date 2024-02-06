اشار الرئيس الأميركي جو بايدن الى إن هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق سراح الاسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وأوضح أن حماس ردت على الاتفاق، واصفا الرد بأنه "مبالغ فيه".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لإطلاق سراح الاسرى ورد حماس "مبالغ فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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