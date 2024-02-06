الخارجية القطرية: رد حماس يتضمن ملاحظات على إطار الاتفاق وفي مجمله إيجابي ويدعو للتفاؤل

كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أننا "رد حركة حماس يتضمن ملاحظات على إطار الاتفاق وفي مجمله إيجابي ويدعو للتفاؤل"، مؤكداً أن "رد حركة حماس يبعث على التفاؤل ولن نخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة".

ورفض بن جاسم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تقديم تفاصيل أخرى عن رد حماس.